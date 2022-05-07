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Маркус Крамер продолжит сотрудничество с российским лыжником Сергеем Устюговым

Маркус Крамер продолжит сотрудничество с российским лыжником Сергеем Устюговым
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, немецкий специалист Маркус Крамер продолжит сотрудничать с олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым.

«Я составлю для него тренировочный план, и, когда он будет за границей, надеюсь, он приедет к нам на тренировочные сборы», – приводит ТАСС слова Крамера.

Напомним, в марте Крамер покинул сборную России по лыжным гонкам после семилетнего сотрудничества. Он официально пришёл в команду в сентябре 2015 года.

В России многолетними подопечными Крамера были олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и олимпийская чемпионка Юлия Ступак.

4 мая Крамер официально возглавил группу A сборной Италии. В группу специалиста вошло девять спортсменов – пять мужчин и четыре женщины.

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