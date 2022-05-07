Тренер норвежских спринтеров признал, что у федерации сложилось особое отношение к Клебо

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен признался, что в Норвежской федерации лыжных гонок сложилось особое отношение к Йоханнесу Клебо из-за его титулов, сообщает Adressa.

Монсен рассуждал о том, почему Клебо разрешено будет при подготовке к сезону-2022/2023 пропускать некоторые сборы и проводить тренировки на высоте вне команды.

«Нужно быть честными. У него 48 побед на Кубке мира и уйма медалей с главных стартов. Я сказал, что для меня будет непросто построить команду согласно его пожеланиям, но сделать это возможно. Он самый лучший и он – звезда. Мы относимся ко всем одинаково, но ему будет предоставлена возможность это сделать», — приводит слова Монсена Adressa.

Арильд уверил издание, что остальные члены сборной спокойно принимают особый статус Клебо.