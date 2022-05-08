В Фалуне выразили нежелание проводить этап Кубка мира в декабре. FIS ищет другие варианты

Организаторы этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) поделились опасениями касательно проведения соревнований в декабре. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уже рассматривает другие варианты.

Причиной опасений является климат. Отмечается, что в начале декабря в Фалуне не будет тех температур, которые позволили бы качественно подготовить трассы.

«Мы скрестили пальцы за дату, которая бы пошла на пользу Фалуну. Проведение соревнований в декабре, по нашему мнению, не лучшее решение. В декабре у нас, скорее всего, не будет заморозков, что не позволит проложить трассы. Мы хотели бы принять этап в марте. Это даст нам возможность создать наилучшие условия», — приводит слова генерального директора оргкомитета Ульрики Бэк Эрикссон SVT.

Шведская лыжная ассоциация совместно с Эрикссон уже обратилась в FIS, они получили обнадёживающий ответ.

«Вопрос обсуждается в исполнительном комитете FIS. Есть различные варианты альтернатив. Решение будет принято позднее, в мае», — цитирует члена комитета FIS Ларса Оберга FIS.