«Был удивлён, что это взаимно». Сорин рассказал об истории отношений с женой
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Российский тренер Егор Сорин рассказал об истории взаимоотношений с лыжницей Татьяной Сориной. Изначально она тренировалась у специалиста, в дальнейшем у них возникли отношения, которые привели к свадьбе.
«Не мог называть её Таня и тем более Танюша. Тогда я записал её в телефоне «Татьяна Андреевна».
Когда мы начали тренироваться летом, я понял, что испытываю к ней какие-то чувства. Мне нужно было сказать об этом. Я не мог её обманывать, не мог себя обманывать. С виду она вообще не показывала никаких эмоций и чувств. Был удивлён в итоге, что это взаимно», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что российских лыжников отстранили от международных соревнований. Из-за этого они сосредоточились на внутренних турнирах.
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