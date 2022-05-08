Йоханнес Клебо посетил этап Формулы-1

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо выложил новую фотографию в социальных сетях. Спортсмен, в настоящий момент отдыхающий в США, посетил этап Гран-при Формулы-1 в Майами, штат Флорида.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
На Олимпиаде в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Однако, несмотря на это, он всё равно одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.
Ранее тренер сборной Норвегии рассказал об «особом отношении» к Клебо в национальной федерации.
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