Фристайлистка Эйлин Гу — о выступлении на ОИ в Пекине: я не делала этого на тренировках

Двукратная олимпийская чемпионка китайская фристайлистка Эйлин Гу поделилась воспоминаниями о триумфальном выступлении на домашних Играх-2022.
«Для меня и вправду было выдающимся моментом приземление прыжка на 1620 градусов в биг-эйре, соревнования по которому стали первыми. Я всегда говорила: моё послание заключается в том, чтобы вдохновлять молодых людей узнавать о спорте и использовать его для культурных связей.
Это был очень важный момент, ведь так много людей смотрели. И самое время для того, чтобы оправдать собственные ожидания. Даже если бы я упала, худшее – это не попытаться. Я просто хотела попробовать, несмотря на то что никогда не делала этого раньше, даже на тренировках. Но я приземлилась, завоевала золотую медаль и оказалась на вершине мира», – приводит слова спортсменки сайт МОК.
На Олимпийских играх в Пекине Эйлин завоевала три медали – золото в хафпайпе, золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле. Тем самым она установила рекорд – стала первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.
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