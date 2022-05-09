19-летняя Дарья Непряева: ещё недельку на море — и я была бы в цвет одежды

Российская лыжница Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Непряевой, выложила свежую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка рассказала, насколько сильно ей удалось загореть на море.

«Ещё недельку на море — и я была бы в цвет одежды», — подписала фотографию 19-летняя Непряева-младшая.

Фото: из личного архива дарьи непряевой

Напомним, Дарья Непряева выступила на чемпионате России, который прошёл в Сыктывкаре в марте. В спринте лыжница заняла 19-е место, в 10-километровой разделке классическим ходом стала восьмой, а в составе своей эстафетной команды — 13-й.

Ранее Наталья Непряева показала фотографию с отдыха в Дубае (ОАЭ).



Новость по теме Наталья Непряева показала фото из Дубая

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было: