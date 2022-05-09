Чемпионка мира Фоссесхолм переедет в другой город ради тренировок с Йохауг

Чемпионка мира в эстафете и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм сообщила, что решила перебраться в Осло ради совместных тренировок с именитой соотечественницей Терезе Йохауг.

«У меня будет лучший гид по Осло. Да, она больше не соревнуется, но ведь кататься она не перестала», – приводит слова Фоссесхолм издание SVT.

Терезе Йохауг – четырёхкратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира. На прошедшей Олимпиаде в Пекине она завоевала три золотые медали, одержав победы в скиатлоне, гонке на 10 км классическим стилем и женском марафоне.

Ранее в этом году 33-летняя Йохауг, трижды выигрывавшая Кубок мира, объявила о завершении спортивной карьеры.