Фото: Фрида Карлссон и Вильям Порома отдыхают в солнечной Греции

Чемпионка мира в эстафете, победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Фрида Карлссон опубликовала в социальных сетях совместные фото с возлюбленным, шведским лыжником Вильямом Порома с отдыха в Ханье (Греция).

«Последние несколько дней отпуска!» — подписала снимки Фрида.

Фото: из личного архива Фриды Карлссон

Фото: из личного архива Фриды Карлссон

Фото: из личного архива Фриды Карлссон

Фото: из личного архива Фриды Карлссон

22-летняя Карлссон успешно начала прошлый сезон на Кубке мира: на старте выиграла несколько гонок у титулованной норвежки Терезе Йохауг и являлась промежуточным лидером общего зачёта. Однако, начиная с «Тур де Ски», у Фриды пошёл резкий спад в результатах, она подошла к главному старту – Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай) в разобранном состоянии. Ей удалось завоевать лишь бронзовую медаль в классической эстафете. Позднее Фрида также упустила лидирующие позиции в Кубке мира.