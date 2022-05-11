Клебо опубликовал фото с вечеринки в Майами с популярным диджеем. Нортуг отреагировал

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо опубликовал совместное фото с популярным норвежским диджеем Kygo.
Напомним, Клебо отдыхает в Майами (США), где прошёл очередной этап Формулы-1. Kygo был диджеем на вечеринке пилотов после Гран-при, которую также посетил Йоханнес.
«Отличное выступление Kygo в Майами», — написал Клебо в социальных сетях.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
На пост отреагировал двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг. «Kyrgo», — написал он в комментариях, добавив эмодзи «влюблённое лицо» и «лицо в тёмных очках».
На Олимпиаде – 2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Однако, несмотря на это, он всё равно одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.
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