«Это было нечто!» Юлия Ступак опубликовала эмоциональный пост

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала эмоциональный пост в своих социальных сетях. 27-летняя спортсменка рассказала, как её вдохновил отпуск, который она провела на Алтае.

«Жить красивую, яркую, вкусную жизнь! Не строить из себя непоколебимую даму, которую ничто не сломит… А быть эмоциональной! Сильной, слабой, счастливой, расстроенной, иногда обиженной. Работать, много работать над собой и в тоже время давать себе отдых без критиканства.

Спасибо, Алтай, что поднял самые крутые ощущения во мне! Расшевелил и сбросил пыль! Это было нечто!» — написала Юлия Ступак.

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