Вероника Степанова: на Западе не все могут меня поддерживать. Мало кто сделает это вслух

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, что её поддерживают на Западе, в том числе и лыжники. Ранее Степанова ответила норвежскому биатлонисту Ветле Шоста Кристиансену, которого шокировали её слова на встрече российских олимпийцев с Владимиром Путиным.
«Ввязываться в полемику с определёнными норвежскими лыжниками и биатлонистами я не считаю правильным. Подчёркиваю, с некоторыми.
Далеко не все меня критикуют. Я получаю слова поддержки и на Западе, и от коллег по цеху. Но атмосфера на Западе сейчас такая, что не все могут меня поддерживать. Мало кто рискнёт сделать это вслух.
Мне пишут в соцсетях, что ждут меня на лыжне, чтобы попробовать обыграть. Пусть попробуют», — сказала Степанова в эфире телеканала «Матч ТВ».
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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