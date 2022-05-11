Терезе Йохауг осенью выпустит книгу, посвящённую карьере в лыжных гонках

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг сообщила, что работает над созданием автобиографии. Её издателем станет Gyldendal.

«Завершаю фантастическую лыжную карьеру публикацией книги об этой истории уже этой осенью!» — написала Йохауг в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Терезе Йохауг

Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 33-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

Также Йохауг выиграла чемпионат Норвегии 2019 года по лёгкой атлетике в беге на дистанции 10 000 метров.

Рекомендуем к просмотру видео о допинг-деле Йохауг и других звёзд сборной Норвегии по лыжным гонкам: