Тренер Сорин рассказал, когда Сергей Устюгов присоединится к тренировкам в его группе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, когда к его группе присоединится олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов. В сезоне-2021/2022 Устюгов тренировался в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера, который по окончании сезона ушёл из сборной России. Крамер стал тренером национальной команды Италии.

«Изначально так и планировалось, что Сергей пропустит первый подготовительный сбор. Первоначально была информация, что он подготовительный сезон начнёт самостоятельно.

Когда Сергей присоединится к группе? Со второго сбора. Всё идёт по плану», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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