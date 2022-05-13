Призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Анамария Лампич может перейти в биатлон

Призёр чемпионатов мира и этапов Кубка мира, словенская лыжница Анамария Лампич может сменить вид спорта и перейти в биатлонную сборную. Спортсменка планирует объявить о переходе уже на следующей неделе. Об этом сообщает издание dnevnik.si.

В то же время другое издание siol.net информирует, что спортсменка ещё думает над возможным решением, всё будет зависеть от кандидатуры главного тренера женской сборной Словении по биатлону. Отметим, что новым тренером сборной Словении по лыжным гонкам на сезон-2022/2023 стал норвежец Ола Виген Хаттестад, перешедший из женской сборной Норвегии.

Ранее Лампич выступила с критикой своей национальной федерации, которая, по её словам, не заботится об удержании спортсменов на элитном уровне.

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