Фрида Карлссон выступила за отстранение российских лыжников от международных стартов

Чемпионка мира в эстафете, победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Фрида Карлссон объяснила, почему поддерживает решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить российских и белорусских спортсменов.

«Конечно, их жаль как спортсменов и людей, но в то же время это, возможно, путь для всего мира повлиять на происходящее. Это единственный способ, каким мы можем воздействовать на Россию как нацию.

Таким образом мы показываем свою позицию по отношению к России. Конечно же, пострадают лыжники, но это единственное, что мы можем сделать», — приводит слова Карлссон SVT со ссылкой на SLA.

Отметим, что по итогам прошлого сезона лучшей лыжницей планеты стала россиянка Наталья Непряева. Она завоевала «Большой хрустальный глобус», а также по ходу сезона выиграла многодневку «Тур де Ски».