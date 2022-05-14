Фрида Карлссон выступила за отстранение российских лыжников от международных стартов

Чемпионка мира в эстафете, победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Фрида Карлссон объяснила, почему поддерживает решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить российских и белорусских спортсменов.
«Конечно, их жаль как спортсменов и людей, но в то же время это, возможно, путь для всего мира повлиять на происходящее. Это единственный способ, каким мы можем воздействовать на Россию как нацию.
Таким образом мы показываем свою позицию по отношению к России. Конечно же, пострадают лыжники, но это единственное, что мы можем сделать», — приводит слова Карлссон SVT со ссылкой на SLA.
Отметим, что по итогам прошлого сезона лучшей лыжницей планеты стала россиянка Наталья Непряева. Она завоевала «Большой хрустальный глобус», а также по ходу сезона выиграла многодневку «Тур де Ски».
- 14 мая 2022
-
12:07
-
11:56
-
09:50
- 13 мая 2022
-
20:58
-
17:55
-
12:47
-
12:44
-
12:06
-
10:02
-
08:45
- 12 мая 2022
-
11:02
-
08:32
- 11 мая 2022
-
22:07
-
13:06
-
12:35
-
12:16
-
11:46
-
09:34
-
07:30
-
00:24
- 10 мая 2022
-
23:11
-
19:11
-
11:53
- 9 мая 2022
-
22:31
-
12:35
-
08:49
-
00:49
- 8 мая 2022
-
23:06
-
20:52
-
18:28
-
16:28
- 7 мая 2022
-
17:28
-
11:57
-
10:51
- 5 мая 2022
-
15:08