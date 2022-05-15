Юлия Ступак призналась, что её огромная мечта связана с Александром Овечкиным

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) призналась, что мечтает вживую посмотреть за игрой нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Ступак в своих социальных сетях сделал репост первого гола Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли.

«У меня есть огромная мечта! Я просто хочу посмотреть, как он играет. И делать это сидя на первых рядах, чтобы лучше рассмотреть», — написала Ступак.

Ранее «Вашингтон» в овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ (счёт в серии 2-4). В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».