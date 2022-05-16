Шведская лыжница Сван будет тренироваться отдельно от сборной
Поделиться
Шведская лыжница Линн Сван будет готовиться к новому сезону отдельно от сборной страны. Об этом сообщила сама спортсменка.
Минувший сезон она пропустила из-за травмы плеча. Теперь 22-летняя лыжница нацеливается на успешное выступление на чемпионате мира, который будет проходить в Планице (Словения).
«Моё решение связано с тем, что я хочу более тесно работать со своей командой у себя дома. Мы хотим составить оптимальный план, который будет учитывать моё восстановление после травмы и чемпионские амбиции», — цитирует спортсменку SVT.
Директор сборной Швеции Андерс Бистрём уже выразил сожаление в связи с решением Сван. Он признался, что команде будет не хватать Линн. Лыжницу Бистрём назвал «настоящим фанатом своего дела».
Комментарии
- 16 мая 2022
-
15:38
-
14:11
-
13:46
-
12:05
-
11:00
-
10:06
- 15 мая 2022
-
16:51
-
11:21
-
10:25
- 14 мая 2022
-
14:07
-
12:07
-
11:56
-
09:50
- 13 мая 2022
-
20:58
-
17:55
-
12:47
-
12:44
-
12:06
-
10:02
-
08:45
- 12 мая 2022
-
11:02
-
08:32
- 11 мая 2022
-
22:07
-
13:06
-
12:35
-
12:16
-
11:46
-
09:34
-
07:30
-
00:24
- 10 мая 2022
-
23:11
-
19:11
-
11:53
- 9 мая 2022
-
22:31
-
12:35
Партнерский контент