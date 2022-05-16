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Шведская лыжница Сван будет тренироваться отдельно от сборной

Шведская лыжница Сван будет тренироваться отдельно от сборной
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Шведская лыжница Линн Сван будет готовиться к новому сезону отдельно от сборной страны. Об этом сообщила сама спортсменка.

Минувший сезон она пропустила из-за травмы плеча. Теперь 22-летняя лыжница нацеливается на успешное выступление на чемпионате мира, который будет проходить в Планице (Словения).

«Моё решение связано с тем, что я хочу более тесно работать со своей командой у себя дома. Мы хотим составить оптимальный план, который будет учитывать моё восстановление после травмы и чемпионские амбиции», — цитирует спортсменку SVT.

Директор сборной Швеции Андерс Бистрём уже выразил сожаление в связи с решением Сван. Он признался, что команде будет не хватать Линн. Лыжницу Бистрём назвал «настоящим фанатом своего дела».

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