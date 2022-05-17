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Фоссесхолм: Карлссон считает, что станет звездой, но звезда по-прежнему Йохауг

Фоссесхолм: Карлссон считает, что станет звездой, но звезда по-прежнему Йохауг
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Чемпионка мира в эстафете норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм высказалась о бронзовом призёре Олимпиады в Пекине (Китай) и шестикратном призёре мировых первенств шведке Фриде Карлссон.

«Фрида заявила, что станет большой звездой за два или три года, но звездой по-прежнему остаётся Тереза (Йохауг. – Прим. «Чемпионата»). Фрида ещё «сырая», но у неё есть всё для того, чтобы стать лучше.

По ходу прошедшего сезона она померкла. У неё не так много опыта, поэтому ей нужно время на то, чтобы вкатиться. Но я у меня нет никаких сомнений в том, что Фрида хороша и имеет большой потенциал. Думаю, что в ближайшие годы у нас получится немало ожесточённых противостояний», – приводит слова Фоссесхолм издание Nettavisen.

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