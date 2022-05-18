Йохауг поможет двукратной олимпийской чемпионке Эстберг вернуться в сборную Норвегии

Двукратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Ингвильд Эстберг, не попавшая на Олимпиаду 2022 года по состоянию здоровья, рассказала о помощи именитой соотечественницы Терезе Йохауг на её пути к возвращению в национальную команду.

«Она записалась на тренировки (в стане национальной команды. – Прим. «Чемпионата») и ещё на многие мероприятия. Мы будем вместе тренироваться, и я хочу многое с ней обсудить.

Буду использовать Терезе как можно чаще, ведь и она проходила через подобное (в октябре 2016 года Йохауг была отстранена на 13 месяцев за использование анаболического стероида клостебола. – Прим. «Чемпионата»). Она поддерживает меня и говорит, что я могу вернуться», – приводит слова спортсменки издание Nettavisen.