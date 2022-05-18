Йохауг поможет двукратной олимпийской чемпионке Эстберг вернуться в сборную Норвегии
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Ингвильд Эстберг, не попавшая на Олимпиаду 2022 года по состоянию здоровья, рассказала о помощи именитой соотечественницы Терезе Йохауг на её пути к возвращению в национальную команду.
«Она записалась на тренировки (в стане национальной команды. – Прим. «Чемпионата») и ещё на многие мероприятия. Мы будем вместе тренироваться, и я хочу многое с ней обсудить.
Буду использовать Терезе как можно чаще, ведь и она проходила через подобное (в октябре 2016 года Йохауг была отстранена на 13 месяцев за использование анаболического стероида клостебола. – Прим. «Чемпионата»). Она поддерживает меня и говорит, что я могу вернуться», – приводит слова спортсменки издание Nettavisen.
Новость по темеДвукратная олимпийская чемпионка Эстберг пропустит Игры в Пекине
Комментарии
- 18 мая 2022
-
11:34
- 17 мая 2022
-
16:00
-
14:20
-
13:11
-
12:04
-
07:44
- 16 мая 2022
-
23:34
-
23:02
-
22:03
-
16:33
-
15:38
-
14:11
-
13:46
-
12:05
-
11:00
-
10:06
- 15 мая 2022
-
16:51
-
11:21
-
10:25
- 14 мая 2022
-
14:07
-
12:07
-
11:56
-
09:50
- 13 мая 2022
-
20:58
-
17:55
-
12:47
-
12:44
-
12:06
-
10:02
-
08:45
- 12 мая 2022
-
11:02
-
08:32
- 11 мая 2022
-
22:07
-
13:06
-
12:35
Партнерский контент