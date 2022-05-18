Татьяна Тарасова прокомментировала переизбрание Вяльбе на пост главы ФЛГР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переизбрание Елены Вяльбе на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Вяльбе – самый понимающий человек в своём деле. Очень важно, что у нас на какой-то позиции стоит человек, для которого это его дело, и ничего с этим сделать нельзя. А то у нас сейчас обычно назначают людей другой профессии — а здесь понятно, что Вяльбе там, где должна быть. И ни у кого нет вопросов, только радость», – приводит слова Тарасовой ТАСС.
Елена Вяльбе стала президентом Федерации лыжных гонок России в 2010 году и переизбиралась на этот пост в 2014-м и 2018-м. За время президентства Вяльбе сборная России на главных турнирах завоевала 24 медали (5+10+9) на Олимпийских играх и 29 наград (5+14+9) на чемпионатах мира.
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