Дмитрий Губерниев: я единственный конкурент Елены Вяльбе в стране — все об этом знают

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил новость о том, что Елена Вяльбе единогласно переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она была единственным кандидатом на выборах.

«Я единственный конкурент в стране Елене Валерьевне, и все об этом знают. Об этом знают и в лыжной, и в биатлонной общественности, но я очень люблю свою работу. От души поздравляю Елену Валерьевну с тем, что она выиграла выборы, и мы будем продолжать с ней бок о бок трудиться, помогая друг другу. Вся страна смотрит мои репортажи, и Елена Валерьевна, естественно, их смотрит и очень любит.

Конечно, нужны демократические процедуры, демократические выборы, чтобы была какая-то альтернатива, но я очень люблю свою работу и поэтому не участвую в выборах.

Елена Валерьевна ничего не может добавить нового, потому что нашу команду отстранили, и это касается не только лыж. Она может лишь попытаться в качестве члена FIS бороться за восстановление и так далее, но в данной ситуации это невозможно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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