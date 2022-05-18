Комитет по лыжным гонкам FIS проголосовал за уравнение дистанций для женщин и мужчин

Норвежское издание Dagbladet сообщает, что комитет по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал за уравнение дистанций для женщин и мужчин.

По информации СМИ, заседание прошло сегодня, 18 мая. 57% собравшихся проголосовали за, 36 % — против, остальные воздержались.

Однако окончательное решение остаётся за руководством FIS, которое должно одобрить проект.

«Это важное и историческое решение. Как по мне, мы начинаем историю, которая покажет, что женщины так же сильны, как мужчины», — сказал трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета по лыжным гонкам FIS.

Если руководство FIS одобрит результаты голосования, чемпионат мира 2025 года в Тронхейме (Норвегия) станет первым большим стартом с равными дистанциями для женщин и мужчин.