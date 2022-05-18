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Петухов — о Вяльбе: нравится как человек, руководитель и как профессиональная спортсменка

Петухов — о Вяльбе: нравится как человек, руководитель и как профессиональная спортсменка
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Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов отреагировал на то, что трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе единогласно переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Она была единственным кандидатом на выборах.

«Полностью поддерживаю это решение. Елена Валерьевна руководит федерацией на протяжении 12 лет, достойно занимает своё место. Показывает и доказывает это результатами ребят, которые выступают в сборной. Я считаю, что другого исхода и быть не могло. Решение верное. Мне нравится Елена Валерьевна и как руководитель, и как человек, и как профессиональная спортсменка. У неё всё получается во главе федерации», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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