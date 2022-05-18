«Всё ещё отдаю все силы Норвегии». Йохауг показала забавный снимок с Дня Конституции

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг опубликовала в социальных сетях новое фото с празднования Дня Конституции Норвегии. Праздник прошёл 17 мая.

«Всё ещё отдаю все силы ради Норвегии», — подписала забавный снимок Йохауг, добавив эмодзи «нервный смех».

Фото: из личного архива Терезе Йохауг

Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 33-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

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