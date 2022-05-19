FIS разрешит объединяться лыжникам из двух стран в команды на смешанные эстафеты

Комитет по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) внёс несколько изменений в регламент проведения Кубка мира в сезоне-2022/2023.
Странам с квотой из менее чем четырёх лыжников разрешат выставлять четырёх спортсменов каждого пола в личных гонках на этапах, где проводится эстафета или командный спринт.
В смешанных эстафетах каждая страна будет иметь право выставить две команды. Будут возможны два варианта расстановки: женщина – мужчина – женщина – мужчина и мужчина – женщина – мужчина – женщина.
Если у сборной будет недостаточно спортсменов, чтобы сформировать эстафетную команду, они смогут сделать смешанную команду с представителями другой страны. Однако в одной команде смогут находиться лыжники максимум из двух стран.
Рабочая группа создала новый порядок начисления кубковых очков. Новая система даст возможность набирать очки большему количеству лыжников и стимулирует дистанционщиков участвовать в спринтерских гонках, а спринтеров — в дистанционных.
Все эти изменения должны быть одобрены Советом федерации 26 мая.
Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:
- 19 мая 2022
-
10:36
-
10:17
-
10:11
-
09:47
- 18 мая 2022
-
23:40
-
22:09
-
21:22
-
19:24
-
18:26
-
18:10
-
16:20
-
16:10
-
16:09
-
15:48
-
15:42
-
15:27
-
15:20
-
15:19
-
15:14
-
15:07
-
14:32
-
11:34
- 17 мая 2022
-
16:00
-
14:20
-
13:11
-
12:04
-
07:44
- 16 мая 2022
-
23:34
-
23:02
-
22:03
-
16:33
-
15:38
-
14:11
-
13:46
-
12:05