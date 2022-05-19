Елена Вяльбе: есть люди, которые очень не хотят, чтобы Россия сейчас принимала участие

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. По словам Вяльбе, в Международной федерации лыжного спорта (FIS) есть люди, которые не хотят какого бы то ни было участия России.

«Есть люди, которые очень не хотят, чтобы Россия сейчас принимала участие… Не то что в соревнованиях, вообще в жизни FIS. Речь не только о спортсменах, но и о судьях.

Есть те, кто готов нас поддержать в сдержанной, нейтральной позиции. Есть разные мнения, разные люди. И что будет на конгрессе, мы заранее не понимаем», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».

Конгресс FIS пройдёт 25-26 мая.

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