Елена Вяльбе резко ответила на вопрос о воображаемом уходе Александра Большунова в биатлон

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе дала понять, что ей не нравится идея перехода в биатлон трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Вяльбе спросили, стоит ли забыть о разговорах на эту тему.
«Давайте всё же без глупостей. Чего тут ерундой страдать, Большунов решит...» — цитирует Вяльбе «Спорт-экспресс».
Также она прокомментировала недавний переход лыжницы Натальи Мекрюковой в биатлон.
«У нас тоже недавно перешла из лыжных гонок в биатлон Наталья Мекрюкова. Никто насильно держать не будет. Я знаю, что люди, которые находятся в составе сборной команды, об этом не думают. Более того, я туда никого не отпущу. Мы никогда не конкурировали с биатлоном, это абсолютно надуманная история от журналистов, мы дружили», — добавила Вяльбе.
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов:
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