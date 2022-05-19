Елена Вяльбе резко ответила на вопрос о воображаемом уходе Александра Большунова в биатлон

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе дала понять, что ей не нравится идея перехода в биатлон трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Вяльбе спросили, стоит ли забыть о разговорах на эту тему.

«Давайте всё же без глупостей. Чего тут ерундой страдать, Большунов решит...» — цитирует Вяльбе «Спорт-экспресс».

Также она прокомментировала недавний переход лыжницы Натальи Мекрюковой в биатлон.

«У нас тоже недавно перешла из лыжных гонок в биатлон Наталья Мекрюкова. Никто насильно держать не будет. Я знаю, что люди, которые находятся в составе сборной команды, об этом не думают. Более того, я туда никого не отпущу. Мы никогда не конкурировали с биатлоном, это абсолютно надуманная история от журналистов, мы дружили», — добавила Вяльбе.

Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов: