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Фетисов — о Вяльбе: можно спокойно почивать на лаврах, но она молодец, продолжает работать

Фетисов — о Вяльбе: можно спокойно почивать на лаврах, но она молодец, продолжает работать
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о переизбрании Елены Вяльбе на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Я Лену знаю давно, мы с ней в один день родились. Она работает на результат, имеет понимание, как это должно быть, у неё есть оценка спортсменов, поэтому её можно поздравить с переизбранием. Можно переложить на кого-нибудь ответственность и спокойно почивать на лаврах, но она молодец, продолжает работать, особенно в непростое время, когда нужно заложить базу на будущее», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Елена Вяльбе стала президентом Федерации лыжных гонок России в 2010 году и переизбиралась на этот пост в 2014-м и 2018-м. За время президентства Вяльбе сборная России на главных турнирах завоевала 24 медали (5+10+9) на Олимпийских играх и 28 наград (5+14+9) на чемпионатах мира.

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