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Сборная Финляндии по лыжным гонкам объявила состав на сезон-2022/2023

Сборная Финляндии по лыжным гонкам объявила состав на сезон-2022/2023
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Сборная Финляндии по лыжным гонкам объявила состав команды для подготовки к сезону-2022/2023. В состав национальной дружины вошли 20 спортсменов — 7 женщин и 13 мужчин.

Состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на сезон-2022/2023

Женщины: Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллонен, Ясмин Кяхяра, Катри Люлинпера, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски

Мужчины: Вилле Ахонен, Юусо Хаарала, Ристоматти Хакола, Пертту Хюваринен, Реми Линдхольм, Лаури Маннила, Ниило Мойланен, Йони Мяки, Ийво Нисканен, Арси Руусканен, Вернери Сухонен, Маркус Вуорела, Лаури Вуоринен

Как видно из состава, брат и сестра Нисканен, а также Криста Пярмякоски решили продолжить карьеру. Ийво Нисканен — трёхкратный олимпийский чемпион: в командном спринте (2014), в классическом марафоне на 50 км (2018) и 15 км в классическом стиле (2022).

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