Вероника Степанова: в какой реальности живут люди, которые предлагают уравнять дистанции?

Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Вероника Степанова объяснила, почему выступила против уравнивания мужских и женских дистанций в лыжных гонках. Ранее соответствующее решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).



«У меня есть конкретные сомнения с идеей 50 километров для женщин. В какой реальности живут люди, которые это предлагают?



Во-первых, есть лишь несколько стадионов, на которых можно проводить подобное, в основном в Норвегии и России. Я не знаю ни одного подобного места в других европейских странах, где бы захотели провести такую гонку на Кубке мира. Мне кажется, идея 50 километров по пятикилометровой петле смешной.



Кроме того, для 50 километров нужна иная подготовка и восстановление. Мы бежим эту дистанцию на тренировках, мало кто понимает, как это изнурительно. Думаю, что большинство спортсменок будет пропускать 50 километров.



И женская 50-километровка будет очень скучной для телевидения. Кто захочет смотреть 2,5 часа лыжную гонку, в которой всё решается в концовке, а всё остальное время ничего не происходит?» — цитирует Степанову Dagbladet.

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