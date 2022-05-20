«Негативно скажется на зрелищности». Егор Сорин — об уравнении женских и мужских дистанций

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об уравнении длины дистанций у женщин и мужчин на всех гонках Кубка мира. Теперь мужчины будут соревноваться в скиатлоне на дистанции 20 км, а женщины в марафоне — на 50 км.

«Если у женщин увеличивают длину дистанции до мужской, то мы теряем в зрелищности и в конкуренции. Последние два года в женских гонках за медали боролись около 10 спортсменок, это очень круто. А если гонка будет 50 км, то за победу будут бороться единицы и с огромными отрывами. Вряд ли это будет интересно для телезрителей.

20 км у мужчин? Это тоже негативно скажется на зрелищности. Будут большие пелотоны, а когда идёт группа из 30 человек и все разбираются на последней паре километров, то это тоже не очень интересно смотреть. Это уже пробовали на Кубках мира, когда был масс-старт на 15 км. Мне такой формат не очень нравится. Достаточно включить гонку на последние 10 минут, а всё, что было до этого, вообще неважно. Потому что разорвать группу на такой короткой гонке очень сложно. Мне кажется, гораздо интереснее смотреть 30 или 50 км, когда есть какая-то тактическая борьба.

Говорите, международная федерация борется за права женщин? Так самое удивительное, что те же самые женщины это не поддерживают. Я уверен, что большинство действующих спортсменок скажут, что лучше всё оставить как было. А искать пространство для прогресса и новых форматов лучше в другом. Интересна, например, смешанная эстафета. Жаль, что российские команды не смогли поучаствовать, было бы ещё любопытнее. Единственное, там я бы всё-таки поставил на финишный этап мужчин. Было бы больше конкуренции», — приводит слова Сорина «Спорт-экспресс».