Российские тренеры и сервисёры продолжат работу в сборной Китая по лыжным гонкам

Как стало известно «Чемпионату», российские тренеры и сервисмены, которые в прошлом сезоне работали в сборной Китая по лыжным гонкам, продлили свои соглашения.

По информации «Чемпионата», договоры рассчитаны на полный олимпийский цикл, включая Игры-2026 в Милане.

В китайской команде продолжат работу тренеры Никита Крюков и Максим Волков, а также сервисмены Владимир Рысин, Александр Веселов и Антон Перевозчиков.

Специалисты возобновят работу в команде в Китае в июне.

Напомним, в марте олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, российский лыжник Никита Крюков сообщил, что у него закончился контракт со сборной Китая по лыжным гонкам. Крюков готовил команду к домашней для неё Олимпиаде-2022 в Пекине.

Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов: