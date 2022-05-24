Двукратная олимпийская чемпионка Ковальчик дебютировала в биатлоне, заняв пятое место

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и тренер сборной Польши по биатлону 39-летняя Юстина Ковальчик впервые приняла участие в биатлонных соревнованиях.

В минувшее воскресенье, 22 мая, в Закопане (Польша) состоялся турнир Biathlon for All. Участники пробежали 2 км и провели две стрельбы лёжа из лазерных винтовок. Ковальчик заняла пятое место:

1. Карина Мрочковская – 5.56,6 (0 промахов).

2. Мария Комперда +11,7 (0).

3. Мартина Патлевич +21,0 (0).

4. Анела Чубернат +26,5 (0).

5. Юстина Ковальчик +26,6 (0).

6. Наталья Новак +26,8 (1).

За свою карьеру Ковальчик выиграла пять олимпийских медалей (две золотые) на четырёх Олимпийских играх (Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхёнчхан-2018). В её активе также восемь медалей чемпионатов мира, из которых две золотые.