«Я мог погибнуть». Норвежский лыжник – о несостоявшемся рекорде в ходьбе за 24 часа

40-летний лыжник из Альты (Норвегия) Даниэль Странд рассказал о своей неудачной попытке установить мировой рекорд в ходьбе за 24 часа.

Напомним, в апреле этого года Странд снялся после 21 часа из-за плохого самочувствия, пройдя на момент остановки 427 км. Спортсмен был доставлен в больницу, где лёг под капельницу.

«Не ожидал, что так получится. После 14 часов нагрузки всё было нормально, но затем у меня закружилась голова, меня начало тошнить, и я потерял сознание.

Уровень респирации составил всего 78%, что обычно приводит к гибели, но, к счастью, я всё ещё молод. Через несколько часов после госпитализации я вышел на 88%, и с меня сняли кислородную маску. Обследование показало, что я пережил коллапс правого желудочка, а уровень натрия был критическим. Помимо этого, у меня диагностировали рабдомиолиз (разрушение клеток мышечной ткани. – Прим. «Чемпионата»). Если я и решусь на это ещё раз, то буду помнить о том, что мог умереть», – приводит слова спортсмена издание Langrenn.