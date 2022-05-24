Чепалова в грубой форме ответила на слова шведского лыжника о Вяльбе
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова резко отреагировала на слова шведского лыжника Маркуса Грате, который заявил, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не должна быть допущена к выборам в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
«Я ещё не читала, но он может говорить всё что угодно. Могу в грубой форме ответить, но уже их всех я терпеть не могу, если они больные на всю голову, значит, они больные на всю жизнь. Это их мнение, пускай что хотят, то и делают, уже надоели мне. Пускай сидят в своей коробке и возюкаются между собой, проводят Паралимпиаду между собой», — приводит слова Чепаловой Metaratings.
Грате ранее заявил, что «нет никакой возможности, что Вяльбе останется в Совете FIS».
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