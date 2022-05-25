Сервисёр сборной России объяснил, хватит ли спортсменам лыж на сезон в условиях санкций
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Глава сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин ответил на вопрос о поставке экипировки для отечественных спортсменов в условиях международных санкций.
Андрей Шитихин, «Чемпионат»: «Российским лыжникам хватит инвентаря на следующий сезон, если вдруг не будет решён вопрос с поставками новых лыж, палок?»
Головин: «Конечно. У наших спортсменов ведь не по одной паре лыж. Но не факт, что их боевые лыжи поедут на натуральном российском снегу, всё-таки мы сезон проводили в Европе. Ничего, подберём другие пары. То же касается и подготовки лыж, нам придётся искать новые варианты для нашего снега».
Ранее в интервью Головин рассказал о курьёзном инциденте, произошедшем с национальной командой на многодневке «Тур де Ски».
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