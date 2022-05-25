Глава комитета лыжных гонок FIS: есть риск, что россиян долго не будет на соревнованиях

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, высказал мнение, что отстранение российских спортсменов продлится ещё какое-то время. Ранее FIS отстранила россиян и белорусов от международных соревнований в соответствии с рекомендациями МОК.
«Драматичная ситуация. Мы часть мира. Я вижу часть дискуссии между людьми как на Западе, так и на Востоке. И нет впечатления, что на Востоке все поняли, насколько всё серьёзно. Есть риск, что мы довольно долго не будем видеть их [российских лыжников] на соревнованиях. Мы не можем соревноваться так, словно ничего не случилось.
Хочу верить, что FIS разберётся. Это сложный вопрос, особенно для лыжных гонок, где Россия — великая страна. Кубок мира без них станет иным», — приводит слова Ульванга VG.
Россиянин Александр Большунов – король Олимпиады в Пекине:
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