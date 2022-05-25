Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи норвежский лыжник Ола-Виген Хаттестад во второй раз возглавил сборную Словении.

Напомним, Хаттестад отработал в стане словенской команды сезоны-2018/2019 и 2019/2020, после чего на два года перебрался в женскую сборную Норвегии, где преимущественно отвечал за спринт.

«Я проработал с норвежской командой два года и не был уверен, что продолжу. После нескольких недель размышлений я решил покинуть Норвегию. Да, потребовалось время на то, чтобы решиться, но желание вернуться в Словению у меня всегда было. Не могу дождаться начала работы со спортсменами. Команда немного поменялась, но я надеюсь на хороший результат», – сказал Хаттестад в официальном заявлении.