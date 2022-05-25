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Лыжники сборной России получили новые роллеры, несмотря на санкции

Лыжники сборной России получили новые роллеры, несмотря на санкции
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Глава сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин рассказал о летних тренировках национальной команды в рамках подготовки к следующему сезону.

По словам специалиста, международный бойкот не отразился на предсезонных мероприятиях «сборников».

«Я не буду называть фирмы, но сборная России на старте летнего сезона обеспечена новыми роллерами в полном объёме, несмотря на все ограничения. Вот сейчас на сборе в Архызе я занимаюсь их сборкой, устанавливаю крепления. Работа идёт в штатном режиме, мы готовимся к новому сезону», – сказал специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее в интервью Головин рассказал о курьёзном инциденте, произошедшем с национальной командой на многодневке «Тур де Ски».

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