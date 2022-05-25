Совет FIS официально утвердил уравнение дистанций для женщин и мужчин в лыжных гонках
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Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) официально утвердил уравнение дистанций для мужчин и женщин в лыжных гонках. Новые правила будут действовать с предстоящего сезона-2022/2023.
Весенний совет FIS состоялся впервые после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Заседание прошло в Милане (Италия).
Ранее стало известно, что комитет по лыжным гонкам FIS, который возглавляет трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, проголосовал за уравнение дистанций для женщин и мужчин и поделился данной инициативой с правлением FIS.
Отметим, что на прошедшем совете Ульванг получил статус почётного члена исполнительного комитета FIS по лыжным гонкам.
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