Совет FIS официально утвердил уравнение дистанций для женщин и мужчин в лыжных гонках

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) официально утвердил уравнение дистанций для мужчин и женщин в лыжных гонках. Новые правила будут действовать с предстоящего сезона-2022/2023.

Весенний совет FIS состоялся впервые после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Заседание прошло в Милане (Италия).

Ранее стало известно, что комитет по лыжным гонкам FIS, который возглавляет трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, проголосовал за уравнение дистанций для женщин и мужчин и поделился данной инициативой с правлением FIS.

Отметим, что на прошедшем совете Ульванг получил статус почётного члена исполнительного комитета FIS по лыжным гонкам.