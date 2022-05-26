Йохана Элиаша переизбрали президентом FIS. Он был единственным кандидатом

Шведский миллиардер Йохан Элиаш переизбран президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS). Решение было принято сегодня, 26 мая, на конгрессе организации. Он был единственным кандидатом на выборах.

Элиаш стал президентом FIS в июне 2021 года. До него федерацию возглавлял Джанфранко Каспер, руководивший ею с 1998 года.

Йохан Элиаш — шведский бизнесмен-миллиардер, председатель и исполнительный директор Head, производителя спортивных товаров, а также специальный представитель премьер-министра Великобритании. Входит в совет директоров Equity Partners, Aman Resorts, London Films, Фонда возобновляемых источников энергии и окружающей среды, Longleat. Член консультативного совета Brasilinvest, Societe du Louvre, Stockholm Resilience Centre, Capstar, Британской олимпийской ассоциации. Президент Глобального стратегического форума. Попечитель британской международной организации Cool Earth.

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