Крянин — о неизбрании Вяльбе в совет FIS: со спортивной точки зрения — плохо. Все потеряют

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отреагировал на новость о том, что главу Федерации лыжных гонок России, главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Со спортивной точки зрения это плохо. Как быть дальше? У нас есть варианты, которые мы будем прорабатывать. Будем проводить наши гонки, которые будут альтернативой. Мы не должны опускать руки, всё в них находится. Задача — сохранить лыжный спорт на том уровне, на котором он есть. Это же не желание Елены Валерьевны.

Почему плохо со спортивной точки зрения? Во-первых, почему у нас спорт вмешивается в политику? Я думаю, что это политическое решение. Не должно такого быть. Во-вторых, нам нужна конкуренция. Я думаю, международные турниры потеряют, если не будет на них нашего представительства. Считаю, что все спортсмены, не важно кто они, это понимают. Разве интересно будет одним норвежцам между собой бороться? Вот в этом и весь минус. В этой ситуации теряют все: международная федерация и наши спортсмены. Соревноваться в разных частях света, собирать сильнейших и показать, кто лучший», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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