Петухов — о неизбрании Вяльбе в совет FIS: плохая новость. Желаю Елене Валерьевне терпения

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов отреагировал на новость о том, что главу Федерации лыжных гонок России, главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«Все мы знаем, какая ситуация творится в мире. Накладывается ряд санкций. С этим всё и связано. Конечно, это отражается на российском спорте. Наших делегатов не хватает в международных организациях, для того чтобы отстаивать позицию по нашим видам спорта. Это плохая новость. В данном случае мы ничего не сможем сделать до того момента, пока не произойдёт переворот в экономической ситуации в мире.
Надеюсь, западные коллеги начнут понимать, что происходит, начнуть слышать Россию. Пожелаю Елене Валерьевне терпения. Она опытный специалист, президент федерации и должна занимать только высокие должности. В том числе и в этом международном совете», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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