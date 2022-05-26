Панжинский — о Вяльбе: FIS отрезает Россию от решений — это полная дискриминация

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский отреагировал на новость о том, что главу Федерации лыжных гонок России, главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«На самом деле предполагали, что такое решение будет, но надеялись на лучшее. Елена Валерьевна полетела на выборы, несмотря на довольно трудную ситуацию в мире. Надеялись, что её личное присутствие поможет, но, как мы видим, даже это не помогло. Это решение говорит только о том, что спорт вне политики – это сказка, не имеющая ничего общего с реальностью. Отыгрываться на Федерации лыжных гонок в России за то, что происходит в мире… Не понимаю зачем это делается. Не допуская Россию в совет FIS, они отрезают её от каких-либо решений, лишают права голоса при серьёзных вопросах. Это полная дискриминация, и FIS показала своё истинное лицо.
Могло ли быть оказано давление на выборах? Мне кажется, что в современном мире все может быть. Если это решение политизировано, то конечно. Многие федерации спонсируются государством или государственными компаниями. Кто платит, тот и заказывает музыку», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
- 26 мая 2022
-
14:43
-
14:07
-
14:02
-
13:54
-
13:45
-
13:26
-
12:51
-
10:39
-
09:05
- 25 мая 2022
-
20:41
-
19:25
-
16:50
-
16:38
-
16:33
-
16:08
-
13:02
-
12:49
-
12:23
-
12:10
-
09:35
- 24 мая 2022
-
23:17
-
20:49
-
20:23
-
13:20
-
12:04
-
11:52
-
10:38
-
10:20
- 23 мая 2022
-
12:21
-
11:40
-
09:34
- 22 мая 2022
-
11:15
- 21 мая 2022
-
21:54
-
16:57
-
14:49