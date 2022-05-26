Панжинский — о Вяльбе: FIS отрезает Россию от решений — это полная дискриминация

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский отреагировал на новость о том, что главу Федерации лыжных гонок России, главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«На самом деле предполагали, что такое решение будет, но надеялись на лучшее. Елена Валерьевна полетела на выборы, несмотря на довольно трудную ситуацию в мире. Надеялись, что её личное присутствие поможет, но, как мы видим, даже это не помогло. Это решение говорит только о том, что спорт вне политики – это сказка, не имеющая ничего общего с реальностью. Отыгрываться на Федерации лыжных гонок в России за то, что происходит в мире… Не понимаю зачем это делается. Не допуская Россию в совет FIS, они отрезают её от каких-либо решений, лишают права голоса при серьёзных вопросах. Это полная дискриминация, и FIS показала своё истинное лицо.

Могло ли быть оказано давление на выборах? Мне кажется, что в современном мире все может быть. Если это решение политизировано, то конечно. Многие федерации спонсируются государством или государственными компаниями. Кто платит, тот и заказывает музыку», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было: