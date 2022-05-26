«Будем доказывать на соревнованиях». Вылегжанин — о неизбрании Вяльбе в совет FIS
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Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр ОИ Максим Вылегжанин отреагировал на новость о том, что главу Федерации лыжных гонок России, главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«Конечно, это плохо. У нас не будет своего представителя в совете FIS. Есть ряд причин. Мы прошлый сезон не смогли закончить нормально. Раз идёт такая тенденция, то это решение ожидаемо. Да, у нас не будет представителя — это плохо. До этого, его тоже не было. На соревнованиях будем выступать и доказывать. Надеюсь, что в следующий раз, когда будут переизбираться, у нас появится делегат», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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