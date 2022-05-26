Вайцеховская отреагировала на то, что Вяльбе не переизбрали в совет FIS

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на новость о том, что главу Федерации лыжных гонок России, главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Елену Вяльбе не переизбрали в совет FIS, и это, на самом деле, знаковое событие. В том плане, что теперь можно легко предсказать сюжет, по которому будут развиваться события в целом ряде международных федераций, в которых российские представители занимают пока ещё всевозможные, в том числе ключевые, посты. Просто уникальность Вяльбе, в отличие от большинства коллег, включая таких многоуважаемых столпов, как первый вице-президент ISU Александр Лакерник или член бюро FINA Владимир Сальников, заключается в том, что Елена — кандидат идеальный, причём на любой пост в международной федерации, начиная с президентского.

Она одна из самых титулованных и уважаемых лыжниц мира и грандиозный, успешный руководитель, что в среде спортсменов бывает нечасто. Имеет свою позицию в любом вопросе, прекрасно говорит, причём не только по-русски, но и по-немецки, неплохо знает английский, умна, образованна, блистательно умеет общаться с людьми. А главное — воспринимает не только российский, но и мировой лыжный спорт как единую семью. Свою семью. И готова ради неё на многое, даже если ради этого приходится наступать на сиюминутные личные интересы.

Но её убрали. Видимо, страх выпасть из общего ряда и общего мнения у тех, кто голосовал, оказался сильнее. Поэтому вопрос, а что же теперь будет в других спортивных федерациях, автоматически переходит в разряд риторических. И в который раз хочется задуматься: а стоит ли нашим спортивным руководителям вообще продолжать идти на какие-то уступки, компромиссы, выполнять какие-то множащиеся требования и покорно ждать, когда переменится ветер? Ответ, как мне кажется, очевиден", — написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.

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