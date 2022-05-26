Дмитрий Губерниев отреагировал на неизбрание Елены Вяльбе в совет FIS
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил новость о том, что главу Федерации лыжных гонок России, главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет организации.
«Вяльбе не выбрали в совет FIS… Это дискриминация по национальному признаку! Здесь поддержу Вяльбе, быстро же неблагодарные норвежцы забыли и Тронхейм-97, и многое другое, связанное с именем прославленной лыжницы… Елене Вяльбе моя безоговорочная поддержка!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Елена Вяльбе получила наименьшее число голосов из 23 кандидатов, а именно 48 из 115. Президентом FIS был переизбран Йохан Элиаш. Он занял этот пост в июне 2021 года.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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