«Не надо делать какую-то жуткую трагедию». Елена Вяльбе — о неизбрании в Совет FIS

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как отнеслась к тому, что не была переизбрана в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).



«Не надо делать из этого какую-то жуткую трагедию — я бы сказала так. То, что случилось, было совершенно ожидаемо: все понимают, насколько сейчас политизирован спорт и насколько люди боятся высказываться. Мы много общались с коллегами и в день выборов, и накануне, поэтому я изначально понимала, что это не какие-то претензии ко мне лично. Поэтому и не считаю это поводом для расстройства и тем более трагедий. Значит, следующие два года мы будем работать, не имея своего представителя в совете FIS. Возможно, через два года ситуация изменится и я наверняка снова буду бороться за то, чтобы баллотироваться.



Есть ли в моём неизбрании какой-то глобальный минус для России? Не знаю. Не могу сказать, что в совете FIS моё мнение как-то особенно поддерживали. Я, например, была против последних изменений, которые уравняли в правах мужчин и женщин. Знаю, что точно так же против были финны, австрийцы, но этого мало. И эти мнения высказывались не на совете FIS.



Реакция окружающих на итог голосования? Потом подходили разные люди: «Ой, Лена, нам так жаль…». А меня не надо жалеть. Надо просто понимать ситуацию: это не лично меня не переизбрали, всё-таки люди в совете FIS представляют не себя лично, а страну. И все смотрят именно с этой позиции: может ли человек, представляющий ту или иную страну, быть полезен федерации. Если конкретно сейчас большинство считает, что я не слишком полезна, значит, так тому и быть. Ничего страшного я в этом не вижу», — приводит слова Вяльбе RT.