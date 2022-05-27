Тренер сборной России оценил слова норвежского чиновника о допинг-тестах Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова представителя антидопингового агентства Норвегии Гейра Холдена, усомнившегося в эффективности проверки допинг-тестов трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Пусть они говорят всё что угодно. Меня это абсолютно не волнует. Как тестируют Большунова? Их тестируют как и раньше. Он состоит в системе ADAMS и доступен в любой момент», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».

Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло Большунова на допинг в 2018 году 6 раз, в 2019-м — 1, в 2020-м — ни разу, в 2021-м — 5, в 2022-м — 4.

Россиянин Александр Большунов – король Олимпиады в Пекине: