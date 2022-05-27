Тренер сборной России оценил слова норвежского чиновника о допинг-тестах Большунова
Поделиться
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова представителя антидопингового агентства Норвегии Гейра Холдена, усомнившегося в эффективности проверки допинг-тестов трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
«Пусть они говорят всё что угодно. Меня это абсолютно не волнует. Как тестируют Большунова? Их тестируют как и раньше. Он состоит в системе ADAMS и доступен в любой момент», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».
Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло Большунова на допинг в 2018 году 6 раз, в 2019-м — 1, в 2020-м — ни разу, в 2021-м — 5, в 2022-м — 4.
Новость по теме«Не внушает доверия». В Норвегии оценили данные по допинг-тестам Александра Большунова
Россиянин Александр Большунов – король Олимпиады в Пекине:
Комментарии
- 27 мая 2022
-
15:55
-
15:33
-
12:37
- 26 мая 2022
-
21:15
-
19:27
-
16:47
-
16:18
-
16:02
-
15:17
-
15:16
-
14:43
-
14:07
-
14:02
-
13:54
-
13:45
-
13:26
-
12:51
-
10:39
-
09:05
- 25 мая 2022
-
20:41
-
19:25
-
16:50
-
16:38
-
16:33
-
16:08
-
13:02
-
12:49
-
12:23
-
12:10
-
09:35
- 24 мая 2022
-
23:17
-
20:49
-
20:23
-
13:20
-
12:04
Партнерский контент